La conduite électrique s'est heurtée à l'augmentation des prix en 2022

La conduite électrique est devenue plus chère en 2022, selon une enquête de l'organisation de mobilité Touring sur la conduite électrique, dont les résultats sont publiés jeudi. Le prix d'achat d'une voiture électrique a en effet augmenté, tandis que les coûts d'utilisation ont eux aussi grimpé en flèche en raison de la hausse des prix de l'énergie.

Selon l'enquête, un Belge sur trois a une attitude négative à propos de la conduite électrique à l'heure actuelle, et seul un sur quatre a l'intention d'acheter une voiture électrique dans les cinq prochaines années.

Le principal obstacle à cette évolution est le prix d'achat du véhicule. Si les Belges sont prêts à débourser davantage pour une voiture électrique que pour une voiture à essence, leur budget moyen de 27.000 euros limite toutefois leurs possibilités. Avec un tel montant, il n'est pas possible de choisir un véhicule parmi les 20 modèles électriques les plus vendus. Le marché des voitures électriques se développe en effet surtout dans des catégories de prix supérieures et attire à cet égard davantage de conducteurs de voitures de société.