Biodiversité marine: 10 pays ont désormais ratifié le traité sur la haute mer

Connu sous l'acronyme anglais "BBNJ", ce traité a été adopté mi-2023 sous l'égide des Nations unies après deux décennies de négociations. Le texte, qui porte sur les zones maritimes qui ne relèvent pas des juridictions nationales, vise à encadrer les activités en haute mer (la pêche, le transport voire l'exploitation minière sous-marine), en prévoyant notamment de réaliser des évaluations d'impacts sur l'environnement. Il ouvre aussi la voie à la création de zones marines protégées. Un pan de l'accord concerne en outre les transferts de technologies marines et le renforcement des capacités des pays en développement.

"La haute mer, c'est-à-dire les eaux internationales que se partage l'humanité et qui couvrent la moitié de notre planète, soutient certains des écosystèmes les plus importants, mais aussi les plus menacés sur Terre. Les carences de sa gouvernance l'ont rendue incroyablement vulnérable à la surexploitation, et elle est à l'heure actuelle une des régions les moins bien protégées de notre planète, avec à peine 1% d'eaux hautement protégées", rappelle la High Seas Alliance, qui regroupe une cinquantaine d'ONG.