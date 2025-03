Cette maladie touche "15% à 25% des patientes opérées d’un cancer du sein": un traitement innovant est développé à Liège

"De manière surprenante, nous avons constaté qu'un réseau lymphatique plus complexe, en forme de labyrinthe, pouvait atténuer le lymphœdème", explique Agnès Noel. En ciblant la molécule uPARAP, les chercheurs ont pu modifier la structure du réseau lymphatique et améliorer sa capacité de drainage. Dans un modèle préclinique, cette approche a réduit significativement le gonflement des membres et d'autres symptômes comme l'épaississement de la peau et le dépôt de graisse.

La stratégie thérapeutique développée repose sur un traitement à base de gapmer, une technologie permettant de bloquer l’ARNm de l’uPARAP, empêchant ainsi la production de cette protéine. Cette avancée ouvre la voie à de futures études cliniques pour évaluer son efficacité chez les patients.

Le lymphœdème : une maladie invalidante et méconnue

Le lymphœdème est une affection qui se manifeste par une accumulation anormale de lymphe dans les tissus, entraînant un gonflement chronique d’un membre ou d’une partie du corps. Cette accumulation résulte d’un mauvais fonctionnement du système lymphatique, qui joue un rôle essentiel dans la circulation des fluides et la réponse immunitaire.