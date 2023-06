Acteur dans "Friends", Paxton Whitehead, est décédé à l'âge de 85 ans

Paxton Whitehead est mort vendredi à l'âge de 85 ans à l'hôpital d'Arlington en Virginie (États-Unis), a déclaré son fils, Charles, lundi au Hollywood Reporter. L'information a entretemps été recoupée par d'autres médias américains. Selon le New York Times, l'acteur a fait face à des complications après une chute.

En 1980, il avait été nominé aux Tony Awards pour son personnage du roi Pellinore dans la pièce "Camelot". Les Tony Awards récompensent chaque année les membres de l'industrie théâtrale américaine pour leur contribution artistique.

Paxton Whitehead s'était fait un nom à Broadway où il s'est présenté sur scène dans une douzaine de productions parmi lesquelles "The Crucifer of Blood" qui a été jouée 256 fois en 1978 et en 1979. Dans celle-ci, il ne représentait personne d'autre que le célèbre Sherlock Holmes.

Il avait aussi participé à plusieurs fictions cinématographiques.