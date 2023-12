Afrique du Sud: mort à 36 ans de la chanteuse d'afro-pop Zahara

Chantant en anglais et dans sa langue maternelle le xhosa, une des langues officielles d'Afrique du Sud, Zahara était souvent comparée, pour son style et sa voix, à l'artiste américaine Tracy Chapman.

"Je suis très attristé par le décès de @ZaharaSA", a déclaré tard lundi le ministre sud-africain de la Culture, Zizi Kodwa, sur la plateforme X. "Zahara et sa guitare ont eu un impact incroyable et durable sur la musique sud-africaine", a-t-il ajouté.

Originaire d'un village proche d'East London (sud-est) et issue d'un milieu modeste, Zahara avait connu le succès dès son premier album "Loliwe" en 2011, explosant les ventes en un temps record.

Elle avait commencé le chant dans des chorales et appris à jouer de la guitare en autodidacte. Sa voix et son style étaient souvent comparés à ceux des chanteuses américaines Tracy Chapman et India Arie, et de la Britannique Joan Armatrading.

Elle avait notamment été invitée aux côtés de Hugh Masekela, James Ingram et Lauryn Hill au plus grand festival de jazz d'Afrique au Cap en 2012.