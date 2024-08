Alain Delon inhumé samedi en toute intimité dans sa propriété, ses fils saluent les fans

Les obsèques du monstre sacré du cinéma français doivent débuter à 16H00, ont précisé ses trois enfants Anthony, Anouchka et Alain-Fabien à l'AFP. Une cinquantaine de personnes, des intimes du clan Delon triés sur le volet, sont conviées.

Quelques heures avant les obsèques d'Alain Delon dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy (Loiret), dans la plus stricte intimité, ses deux fils Anthony et Alain-Fabien sont venus saluer les admirateurs de la star présents devant les grilles du domaine où il sera inhumé.

Ils ont remercié leur public, observé les centaines de mots et de fleurs déposés et sont repartis ensemble, sous les applaudissements d'une trentaine de personnes.

Parmi les invités, Rosalie van Breemen, l'ex-femme de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan et Géraldine Danon (qui est aussi la filleule de l'acteur), devraient être présentes, selon des sources proches à l'AFP.

Peu après 14h, Paul Belmondo, fils de l'ancien rival et ami de Delon Jean-Paul Belmondo, est arrivé au domaine au guidon d'un deux-roues.

L'actrice Claudia Cardinale, âgée de 86 ans, a pour sa part renoncé à venir aux obsèques "en raison d'un trop grand chagrin", a indiqué son agent à l'AFP.