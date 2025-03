Une statuette nommée "Oscar": d'où provient le patronyme de la célèbre récompense?

Après cette brève introduction historique, on peut se demander d'où vient le "Oscar". Pour le nom, il faut attendre le début des années 30 : l’histoire veut que ce soit la secrétaire de l’Académie qui, en regardant la statuette, confie alors qu’elle ressemble à son oncle… Oscar.

La première cérémonie de remise de prix pour récompenser le milieu du cinéma a eu lieu en 1929. À l’époque, 36 acteurs du secteur décernent des récompenses pour des longs-métrages diffusés l’année d’avant, en 1928. Quelques mois plus tard, le jury prendra le nom "d’Académie". Aujourd’hui, l’Académie des Oscars compte plus de 10.000 personnes : il y a donc 10.000 votants.

Une statuette recouverte d’or

La célèbre statuette convoitée est fabriquée en cuivre et en étain, mais est recouverte d’une couche d’or 24 carats. Son coût de fabrication dépend de la valeur de l’or, mais on peut compter environ 500 euros. En ce qui concerne les mensurations, elle pèse 3kg800 et elle mesure 34cm. Une statuette qui a été décernée 25 fois cette nuit pour différentes catégories.

Qui détient le record d’Oscars remporté ?

Le record d'Oscars remporté appartient au célèbre Walt Disney ! Il en a remporté 26, dont 4 Oscars d’honneur à titre posthume. Il détient aussi le record de nombre de nominations : 59.

Côté acteurs, c’est Katherine Hepburn qui a remporté le plus d’Oscars à savoir 4 et chez les hommes, Daniel Day Lewis, Jack Nicholson et Walter Brennan en ont chacun reçu 3.