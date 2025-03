Près de 100.000 personnes attendues pour le dernier jour du carnaval de Binche: vont-elles admirer les fameux chapeaux de plumes?

Depuis environ 3 heures du matin, l'ambiance est à son comble à Binche, où se déroule son fameux carnaval. Le bruit des cloches et des batteries résonne déjà dans toute la ville. Pascal, qui est Gille depuis 60 ans, arpente toute la commune et apporte de la joie aux gens en ce jour de fête. "On n'a pas beaucoup dormi, puisqu'hier, lundi, c'était la bataille des confettis. On a dormi quelques heures et à 3 heures du matin, nous étions déjà réveillés. Là, on invite plusieurs personnes à voir ce qu'on appelle le 'bourrage' de paille dans nos costumes. Et dès 4 h 45, on va chercher les autres de la société des Gilles. Ensuite, on revient au local pour le petit-déjeuner ou dans les maisons, avec du saumon et parfois, des huîtres", explique le Gille. Pascal nous invite d'ailleurs chez lui pour le traditionnel petit-déjeuner des Gilles. "C'est une tradition exactement de se retrouver tous ensemble pour déjeuner. Cela nous permet de manger un petit peu, ça fait du bien. On est partis depuis le matin, on a déjà fait de la route l'air de rien", indique un jeune Gille.

L'bon Dieu est Binchois

Une fois le "ramassage" terminé, d'autres viennent les chercher avec les tambours, "car on ne peut pas se déplacer sans", ils vont jusqu'à la gare et attendent le départ de 8 heures. Là, ils descendent la rue Robiano avec leur célèbre masque de cire. Ils concluent ce périple à l'hôtel de ville où sont remis les décorations des médaillés du jubilaire.