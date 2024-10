Angela Merkel présentera ses mémoires en novembre à Berlin

Celle qui fut à la tête du parti conservateur allemand (CDU) a coécrit ses mémoires politiques avec son conseiller de longue date, Beate Baumann. Selon l'éditeur Kiepenheuer & Witsch, le livre contient environ 700 pages et devrait être publié dans plus de 30 pays.

Mme Merkel, aujourd'hui âgée de 70 ans, est née à Hambourg, dans le nord de l'Allemagne, et a grandi dans l'ancienne Allemagne de l'Est. Elle a ensuite étudié la physique et s'est engagée politiquement durant la période d'agitation après la chute du mur de Berlin.