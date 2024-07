Armes saisies chez Alain Delon : la procédure classée sans suite

Cette décision intervient sans avoir eu la possibilité d'auditionner la star de 88 ans "compte tenu de sa vulnérabilité" et "après avis médical", le procureur précisant par ailleurs que "la destruction de l'ensemble des armes à feu et munitions a été ordonnée".

Lors de la perquisition, les enquêteurs y avaient découvert un véritable arsenal: 72 armes, notamment de catégorie A (certaines armes à feu et les matériels de guerre) et B (les armes utilisées pour le tir sportif et celles utilisées en cas de risque professionnel), et plus de 3.000 munitions.