Au Comic-Con, l'IA inquiète les comédiens de doublage

Le célèbre festival californien consacré à la pop culture se déroule cette année en pleine grève à Hollywood, où scénaristes et acteurs réclament de meilleures rémunérations mais aussi des garanties pour leur métier, qu'ils estiment menacé par l'arrivée de l'IA dans la création.

Avec les progrès de l'intelligence artificielle (IA), les comédiens américains qui prêtent leur voix pour des dessins animés et jeux vidéos s'inquiètent de leur avenir et l'ont fait savoir au Comic-Con de San Diego.

Le problème ne vient pas seulement de l'industrie. Ces dernières années, de nombreux fans ont utilisé l'IA pour cloner des voix connues et leur faire tenir d'autres propos, souvent de nature pornographique.

"J'ai des enfants. Je ne veux pas que ma voix prononce certaines choses et que mes enfants les entendent et se demandent si c'est quelque chose que j'ai bien dit", a déclaré l'actrice Cissy Jones, qui prête sa voix pour la série animée "Luz à Osville".

Mais selon Zeke Alton, dont la voix apparaît dans le jeu vidéo "The Callisto Protocol", les acteurs ne veulent pas non plus interdire complètement l'IA de la création.