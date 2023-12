Ballet de l'Opéra de Paris: les premiers pas "dans le dialogue" de José Martinez

L'Espagnol, ancien danseur étoile de l'institution, devenu chorégraphe puis directeur de la Compagnie nationale de danse d'Espagne, a pris la tête de la prestigieuse compagnie du Ballet le 5 décembre dernier, nommé quatre mois après la démission surprise d'Aurélie Dupont et plusieurs années de turbulences.

Dialogue et écoute, promotion interne des danseurs, "pépinière de chorégraphes": José Martinez imprime progressivement sa marque depuis son arrivée comme directeur de la danse de l'Opéra de Paris il y a un an.

Auréli Dupont, en poste de 2016 à 2022, avait fait face à un sondage interne des danseurs mettant en cause son manque de dialogue. Son prédécesseur Benjamin Millepied, nommé fin 2014, était parti au bout d'un peu plus d'un an pour reprendre sa propre activité artistique.

L'ambiance au sein de l'institution semble s'être adoucie. "Il y a un soulagement", "il est très apprécié" et "donne une grande inspiration à la compagnie", confie à l'AFP Gil Isoart, professeur du Ballet.

"Il a remis une part de sérénité", assure l'une des 154 danseuses et danseurs. Il est "dans l'écoute et le dialogue", "il comprend la réalité des danseurs", souligne Matthieu Botto, danseur et délégué syndical CGT.