Bruno Verbergt deviendra le nouveau directeur de Mu.ZEE à Ostende

Bruno Verbergt deviendra le nouveau directeur du musée Mu.ZEE à Ostende, a annoncé vendredi le musée. Bruno Verbergt a été sélectionné par un jury indépendant et succède à Dominique Savelkoul, directeur du salon international d'art et d'antiquités TEFAF depuis le 1er septembre dernier.

Bruno Verbergt a été directeur artistique du festival de danse Klapstuk de Louvain et conseiller politique au sein du cabinet de l'échevin anversois Eric Antonis. Il a aussi été directeur de la Culture, du Sport, de la Jeunesse et de l'Enseignement à la ville d'Anvers. Il travaille actuellement au Belspo dans la direction générale "Public et Collection" et est professeur invité à l'Université d'Anvers.

Il prendra ses fonctions le 1er novembre au Mu.ZEE.