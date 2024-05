Cannes: baroud d'honneur pour le "Nouvel Hollywood"

Partager:

C'est une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser: en invitant Francis Ford Coppola, 85 ans, et ses frères d'armes du "Nouvel Hollywood", le Festival de Cannes rend un hommage, peut-être le dernier, à un mouvement qui a changé l'histoire du cinéma. Sur la Croisette, le réalisateur d'"Apocalypse Now" cotoiera le créateur de "Star Wars", George Lucas, ainsi que le cinéaste Paul Schrader, plus connu comme scénariste aux côtés de Martin Scorsese notamment pour "Taxi Driver" (Palme d'Or 1976).

Trois carrières qui ont marqué l'histoire du cinéma, et du festival. Cinquante ans après leurs débuts, Coppola et Schrader sont en lice pour la Palme d'or. Le premier espère décrocher un troisième trophée, du jamais vu, avec "Megalopolis", le second être enfin couronné, avec "Oh, Canada". George Lucas, lui, recevra un prix honorifique pour l'ensemble de sa carrière le 25 mai. "On a l'impression de voir les vieilles gâchettes de retour en ville pour un dernier tour de piste !", observe l'historien d'Hollywood Thomas Doherty.

"C'est comme un point d'orgue de leur carrière", ajoute Tim Gray, vétéran du journalisme ciné aux Etats-Unis. "Oui, ces types sont des marques à eux seuls. Ils sont très connus, mais ce sont des artistes, et ils sont reconnus par la communauté du cinéma dans le monde entier". Tous trois, comme Martin Scorsese, présent l'an dernier à Cannes avec son acteur fétiche, Robert De Niro, pour "Killers of the Flower Moon", font partie des plus éminents représentants du "Nouvel Hollywood", né au tournant des années 1970. S'inspirant de la "Nouvelle Vague" française portée par Godard ou Truffaut, de jeunes cinéastes rebelles à l'empire commercial des studios et à leurs productions corsetées font souffler un vent de révolte.