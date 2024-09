Cérémonies du Paris-2024: du spectacle XXL, du succès mais quelques bémols

Partager:

Dimitar DILKOFF Spectaculaires, créatives, chacune dans son style propre: les quatre cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, imaginées par Thomas Jolly et ses équipes, ont rythmé les deux séquences sportives, se traduisant par des réussites indéniables, quelques bémols et une polémique d'ampleur internationale. - Des réussites artistiques - "J'ai le sentiment du travail accompli", a assuré Thomas Jolly à l'AFP dimanche soir, après le dernier show au Stade de France dédié aux quelque 4.000 athlètes paralympiques, grand concert avec des figures de la musique électronique tricolore (la French Touch) plutôt que spectacle à proprement parler.

Le 26 juillet, avec sa parade fluviale sur et le long de la Seine, jusqu'au pied de la tour Eiffel, en ouverture des JO, le directeur artistique avait placé la barre très haut. Regorgeant de trouvailles et d'enthousiasme, rythmé, ce show télégénique de quatre heures avait dressé le tableau d'une France bienveillante et inclusive. Valentine CHAPUIS La rencontre de la chanteuse Aya Nakamura et des gendarmes musiciens de la Garde républicaine sur le pont des Arts, la déflagration sonore et visuelle du groupe de metal Gojira aux fenêtres de la Conciergerie resteront dans les mémoires, tout comme la Marseillaise tout sauf martiale entonnée par la mezzo-soprano Axelle Saint-Cirel. Et surtout le come-back final de Céline Dion au premier étage de la Dame de fer. Autre réussite: l'ouverture des Paralympiques, place de la Concorde, le 28 août, avec les images coup de poing des chorégraphies d'Alexander Ekman mettant à l'honneur les danseurs en situation de handicap et célébrant les corps dans leur diversité.

- Des audiences record - Le spectacle du 26 juillet a atteint un sommet, suivi en direct par 23,2 millions de téléspectateurs, puis revisionné en replay par 1,2 million de personnes. La clôture des JO, le 11 août, en a attiré un peu plus de 17 millions. Côté paralympiques, les audiences ont été moins bonnes, sans surprise, mais nettement supérieures à celles des précédentes éditions (10,2 millions de personnes à l'ouverture le 28 août et 7,7 millions à la clôture dimanche). Les chiffres de l'audience internationale ne sont pas disponibles. De même s'agissant du coût financier de ces cérémonies. - Des bémols - La pluie s'est invitée pour perturber l'ouverture des JO, contraignant les équipes artistiques à supprimer ou amender certaines prestations.