Cinéma: Jean-Pierre Léaud assure qu'il va "bien mieux" et remercie ses soutiens

Figure emblématique de la Nouvelle Vague, Jean-Pierre Léaud, 79 ans, a assuré mercredi à l'AFP via son agent aller "bien mieux", et a remercié les dizaines de personnes qui ont répondu à l'appel de proches s'inquiétant pour lui, versant plus de 18.000 euros.

Résultat: de nombreuses marques d'émotion sur les réseaux sociaux et plus de 18.000 euros offerts en trois jours par 400 admirateurs de l'acteur.

"J’exprime ma vive reconnaissance et mon émotion face aux nombreux messages d’affection reçus de tous les continents. Les témoignages de votre générosité, que je reçois comme autant de marques d’amitiés, me seront d’une aide précieuse pour mon quotidien", poursuit-il, remerciant M. Toubiana et les Amis de François Truffaut pour leur amitié et leur "sollicitude".

Serge Toubiana avait expliqué à l'AFP avoir trouvé récemment Jean-Pierre Léaud très affecté, dans l'appartement parisien de son épouse, elle-même "très fatiguée".

"Je lui ai demandé ce qui leur ferait plaisir. Il m'a dit qu'il faudrait qu'ils partent au soleil, nager", avait-il expliqué.