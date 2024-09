Cinéma: Julie Delpy réalise une comédie sur l'accueil des migrants

Ils vont alors se déchirer entre ceux qui, comme Joëlle l'institutrice militante (jouée par Julie Delpy elle-même), ouvrent leurs bras aux réfugiés et les plus hostiles, menés par Hervé, plombier raciste et conseiller municipal, campé par Laurent Lafitte.

"Témoin de cette crise des migrants", Julie Delpy se demandait "comment aborder le sujet, et surtout le sujet de notre propre capacité à l'accueil, avec une certaine légèreté", raconte-t-elle à l'AFP.

Convaincue qu'"on peut faire de la comédie de presque tous les sujets", la réalisatrice de "Two days in Paris" (2007) et "Two days in New York" (2012) explique que "rire de nos propres failles était très important" pour ce film.