Cinéma: "L'Empire", la guerre des étoiles en tout ch'ti

Cet ovni cinématographique, avec Fabrice Luchini en incarnation truculente du mal absolu ou les actrices Anamaria Vartolomei ("L’Evénement"), Lyna Khoudri ("Les Trois Mousquetaires") et Camille Cottin ("Dix pour cent", "Stillwater"), est en lice pour l'Ours d'or samedi prochain au Festival de Berlin.

Même si le potentiel comique du film repose largement sur le décalage entre les sabres lasers et la vie quotidienne dans une village modeste du nord de la France.

"Ce n'est pas une parodie de la Guerre des étoiles", la saga culte créée par Georges Lucas, et "il ne s'agit pas de se moquer", a martelé Bruno Dumont à Berlin.

Mélange d'acteurs amateurs et de célébrités, semi-improvisation, recherche permanente du décalage, "L'Empire", filmé sur les plages du Nord, ne surprendra pas ceux qui connaissent déjà l'univers singulier développé par Dumont dans son "P'tit Quinquin" ou dans "Ma Loute".

En y ajoutant une intrigue assez accessoire autour d'un bébé, objet d'une lutte entre les forces du bien et du mal, les "Un" et les "Zéros", avec pour terrain de jeu la Terre et ses humains.

Officiellement, "l'Empire" raconte "les origines du monde, pourquoi sommes nous brassés par le bien et le mal", a résumé Dumont.