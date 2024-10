Raciste et sexiste? Un album Spirou retiré de la vente

Les éditions Dupuis ont annoncé, ce jeudi sur le réseau social X, retirer de la vente l'ouvrage "Spirou et la Gorgone bleue", mettant en scène des caricatures jugées racistes et sexistes par les internautes.

L'album "Spirou et la Gorgone bleue" de Dany et Yann avait été publié en septembre 2023. Depuis le week-end dernier, les prises de parole se sont multipliées sur les réseaux pour dénoncer des caricatures de personnes noires à l'apparence simiesque, mais également des dessins "misogynes" de femmes.

"Bizarrement, quand on voit des personnes blanches, on voit directement que ce sont des humains, mais quand ce sont des personnes noires, on dirait clairement des singes", a relevé le week-end dernier une internaute dans une vidéo publiée sur TikTok, vue près de 770.000 fois. "Et toutes les femmes sont hypersexualisées", a-t-elle ajouté.

Les éditions Dupuis ont réagi à la polémique, en affirmant que "cet album s'inscrit dans un style de représentation caricatural hérité d'une autre époque". "Plus que jamais conscients de notre devoir moral et de l'importance que représente la bande dessinée en tant qu'éditeur et plus largement le livre dans l'évolution des sociétés, nous prenons en ce jour la pleine responsabilité de cette erreur d'appréciation."