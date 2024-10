Astérix fête ses 65 ans: comment Albert Uderzo et René Goscinny ont créé un mythe en quelques heures?

Depuis 65 ans, les aventures d’Astérix et Obélix enchantent toutes les générations. Cette année, le réalisateur Fabien Onteniente a annoncé travailler sur un projet audacieux : adapter Astérix… en Corse ! Et ce n'est pas tout, les célébrations pour cet anniversaire mythique incluent une exposition immersive, un coffret collector et même une série animée signée Alain Chabat. Retour sur une saga culte qui ne cesse de nous surprendre.

C’est en 1959 que le dessinateur Albert Uderzo et le scénariste René Goscinny ont imaginé le village de ces Gaulois réfractaires. La scène se passe sur la terrasse du dessinateur, à Bobigny, avec quelques verres de pastis et beaucoup de cigarettes. En une seule journée, les deux créateurs donnent naissance à ce qui deviendra l’une des bandes dessinées les plus célèbres de l’histoire.

Et bien qu'Astérix regorge de citations latines, la fille de René Goscinny, Anne, raconte que son père n'était pas expert en la matière : "Mon père n'avait jamais fait de latin et ses citations venaient des pages rouges du Petit Larousse", se souvient-elle.

Un succès mondial

Astérix et Obélix, c’est aussi un triomphe planétaire. Avec plus de 400 millions d’albums vendus et des traductions dans 117 langues et dialectes, Astérix est la deuxième bande dessinée la plus vendue au monde, juste derrière One Piece. Le dernier album, "L’Iris Blanc", sorti l’an dernier, a rencontré un succès phénoménal avec 1,75 million d’exemplaires écoulés, loin des 6.000 exemplaires du tout premier tome, publié en 1961.

Si l’univers d’Astérix continue d’évoluer avec de nouveaux auteurs et illustrateurs, il reste protégé par des consignes strictes laissées par Albert Uderzo et René Goscinny. Comme le rappelle Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René, les personnages d’Astérix et Obélix ne seront jamais associés à des sujets comme le sexe, l’argent ou la finance. "On ne peut pas associer Astérix à n'importe qui, n'importe quoi. Les créateurs d'ailleurs étaient très clairs sur la charte", explique-t-il.