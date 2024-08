Cinq pavés en mémoire de la Shoah entrent au Musée de la Ville de Bruxelles

La Musée de la Ville de Bruxelles annonce que cinq "Pavés de la mémoire" entrent dans leur collection jeudi. Ils seront remis à 17h00 par l'artiste Gunter Demnig et l'Association pour la Mémoire de la Shoah, précise un communiqué. C'est la première fois que ces pavés symboliques intègrent un espace muséal.

"Les Pavés de la Mémoire sont une réponse à l'anonymat des victimes du nazisme. Ils rappellent à toutes et tous que le génocide n'est pas une réalité si lointaine", commente par communiqué Delphine Houba, échevine de la Culture de la Ville de Bruxelles.

Deux des pavés remis jeudi au musée ont été les premiers posés à Bruxelles en 2009. Ce sont ceux d'un couple d'Anderlecht déporté en 1942. Un autre rend hommage à Herschel Grynszpan, réfugié juif et assassin d'un conseiller d'Hitler, ayant séjourné rue des Tanneurs. Les deux derniers sont offerts par l'artiste, et mettent à l'honneur Eugène Toussaint et Léonie Toussaint-Bellon, deux résistants bruxellois.

Actuellement, 140 pavés de la mémoire ont été installés devant des domiciles belges, dont 124 en Région bruxelloise.