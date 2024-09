Claude Lelouch, 86 ans et 51 films, veut continuer à tourner

"Je sais très bien qu'à un moment donné, à l'âge que j'ai, on peut me dire stop à tout moment. Et, pour l'instant, le cerveau marche encore très bien et surtout, je continue à m'émerveiller", a-t-il ajouté.

Son 51e film, "Finalement" (sortie le 13 novembre en France), est une comédie avec Kad Merad, Elsa Zylberstein, Michel Boujenah, Sandrine Bonnaire et Françoise Fabian dans les principaux rôles.

Marco BERTORELLO

Un film qui lui "ressemble beaucoup", dit Lelouch. On y suit les tribulations de Lino, un brillant avocat incarné par Kad Merad qui laisse tomber sa carrière et sa famille pour vagabonder sur les routes de France, multipliant les rencontres insolites. Sa femme, une célèbre actrice (Elsa Zylberstein), part sur ses traces, accompagnée de leur meilleur ami (Michel Boujenah).