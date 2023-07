Convalescent, Jamie Foxx dit être "revenu de l'enfer"

"Mais j'ai vécu un enfer et j'en suis revenu, et ma guérison n'a pas non plus été exempte d'obstacles", confie-t-il, remerciant à la fois ses fans pour leur soutien et sa famille pour sa discrétion.

Atteint d'une "complication médicale", l'acteur de 55 ans avait été emmené en urgence en avril dans un établissement médical de Géorgie, dans le sud des Etats-Unis, où il tournait un film pour Netflix.

Sa fille, Corinne Foxx, avait tenu à dissiper les rumeurs un mois après, assurant sur Instagram que son père était "sorti de l'hôpital depuis plusieurs semaines et (récupérait)".