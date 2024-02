Dany Dan, l'autre plume historique du rap français

L'album, qui sort vendredi, s'appelle "Pièces montées" et jette un pont entre les assemblages sonores savants du rap américain des années 1990 et l'écriture racée de l'école française de la même époque. Riche en rimes rares et suaves, comme le clame l'ouverture "Rarissime".

Voilà qui ravivera des souvenirs chez les plus anciens et qui pourra aiguiller les plus jeunes vers les Sages Poètes de la Rue. Ce collectif de Boulogne-Billancourt, en région parisienne, a émergé en 1995 avec le morceau "Bon baiser du poste", associé à la B.O. du film "La haine" de Mathieu Kassovitz et un premier album cette année-là.

Leur influence se fait sentir immédiatement, puisque des paroles de leur morceau "Qu'est-ce qui fait marcher les sages ?" surgissent dans "Bouger la tête", sur le disque de IAM, "L'école du micro d'argent" (1997). Et leur ombre plane toujours. Benjamin Epps, nouvelle voix, cite les Sages Poètes dans "Capitaine flamme" (2023).