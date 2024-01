David Guetta et Swedish House Mafia signent leur grand retour à Tomorrowland

Tomorrowland a dévoilé jeudi sa programmation complète. David Guetta et le trio suédois Swedish House Mafia (SHM) signeront leur grand retour au domaine provincial "De Schorre" à Boom, dans la province d'Anvers, à l'occasion du 20e anniversaire du plus grand festival de musique électronique du monde. L'événement se tiendra les week-ends du 19 au 21 juillet et du 26 au 28 juillet.

Comme toujours, les festivaliers pourront profiter de la crème de l'électro dans un décor de conte de fées. Cette édition reposera sur le thème de la "vie". Le choix n'est pas anodin. Si Tomorrowland fête son 20e anniversaire en 2024, il ne s'agira en réalité que de sa 18e édition en raison de la pandémie de Covid-19.

Outre David Guetta, qui ne s'était plus produit à Boom depuis 2019, et SHM, depuis 2012, d'autres figures sont attendues. Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Kölsch, Don Diablo et Tiësto feront danser les festivaliers. Parmi les autres noms à retenir, citons la reine de la techno Amelie Lens, Boris Brejcha, Kevin de Vries, Oguz, Grafix, Trym ou encore REZZMAU5, aka Rezz b2b Deadmau5. Au total, plusieurs centaines d'artistes se partageront 16 scènes durant les deux week-ends.