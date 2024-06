De nouvelles salles muséales inaugurées à la ferme d'Hougoumont

La société Kleber Rossillon Waterloo a profité des commémorations du 18 juin, ce mardi sur le champ de bataille de Waterloo, pour inaugurer de nouveaux espaces d'exposition aménagés au sein de la ferme d'Hougoumont, un des hauts lieux des combats qui ont opposé le 18 juin 1815 les troupes de Napoléon aux Alliés. Cette inauguration a lieu alors que ce week-end des 22 et 23 juin sera organisé le week-end historique, avec deux reconstitutions de bataille et des bivouacs de reconstiuteurs ouverts aux visiteurs.

Une des nouvelles salles aménagée à la ferme d'Hougoumont présente deux grandes maquettes permettant de mieux comprendre la bataille, et d'autres montrent évoquent la réunion entre le lieutenant-colonel James Macdonnell des Coldstream Foot Guards avec ses officiers, et la scène décisive au cours de laquelle les soldats britanniques ont pu refermer la porte nord de la ferme, qui venait d'être forcée par les troupes françaises. Des objets retrouvés sur place lors de fouilles menées par l'association anglaise Waterloo Uncovered sont également présentés.

Ces 22 et 23 juin, le Domaine de la bataille de Waterloo et la Province du Brabant wallon - via le Dernier quartier général de Napoléon - organiseront un week-end historique proposant aux visiteurs une immersion en 1815. Plusieurs centaines de reconstitueurs bivouaqueront à Hougoumont et au Dernier QG de Napoléon (Vieux-Genappe), des animations seront proposées durant les deux jours sur plusieurs sites du champ de bataille, et des reconstitutions de bataille sont prévues samedi à partir de 18h00, et dimanche à partir de 10h30.