Décès de l'écrivain libanais Elias Khoury

MARWAN NAAMANI

L'écrivain Elias Khoury, l'un des plus grands romanciers libanais de sa génération et fervent défenseur de la cause palestinienne, est décédé dimanche à l'âge de 76 ans, ont indiqué des sources proches de sa famille à l'AFP.

Elias Khoury est décédé des suites d'une longue maladie à Beyrouth, où il était hospitalisé depuis de nombreux mois.

Son oeuvre, qui aborde les thèmes de la mémoire, de la guerre et de l'exil, a été traduite dans de nombreuses langues dont le français, l'anglais, l'allemand, l'hébreu et l'espagnol.