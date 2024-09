Décès de l'ex-directeur sénégalais de l'Unesco Amadou Makhtar Mbow à 103 ans

"C'est un des patriarches de la Nation sénégalaise qui s'est éteint, en laissant un héritage inestimable, marqué par son combat pour une justice éducative et culturelle mondiale", a-t-il ajouté.

"C'est avec une profonde émotion que j'apprends la disparition du Professeur Amadou Makhtar Mbow, ancien Secrétaire général de l'Unesco et un grand défenseur du multilatéralisme", a réagi le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye sur X.

Amadou Makhtar Mbow, qui a dirigé l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) de 1974 à 1987, était une figure emblématique du Sénégal qui a marqué son pays et l'Afrique pour son engagement en faveur de l'éducation et de la paix.

Universitaire et brillant intellectuel, M. Mbow, qui a fait ses études en France, a enseigné l'histoire et la géographie et a été successivement ministre de l'Éducation puis de la Culture sous le régime de l'ex-président Léopold Sédar Senghor (1960-1980).

M. Mbow, né en mars 1921 pendant la période coloniale, était également connu pour son engagement politique. Il avait pris activement part à la lutte pour l'indépendance du Sénégal.