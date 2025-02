"Des ados qui aident leurs parents à trouver l'amour" et "De l'adrénaline le mercredi soir": le patron de RTL Belgium présente les nouveautés des prochaines semaines

Entre contenus originaux, nouvelles chaînes et une plateforme de streaming en pleine expansion, RTL Belgium mise sur la diversité et l’innovation pour séduire son public. Ce jeudi, Guillaume Collard, le CEO de RTL Belgium dévoile les nouveaux programmes pour les prochains mois : diversité et innovation sont au rendez-vous. Une offre renouvelée pour divertir, informer et rassembler.

Guillaume Collard, patron de RTL Belgium, était l'invité d'Olivier Schoonejans dans le RTL info 13h. "Le divertissement 100% local, c'est la marque de fabrique de RTL. Sandrine Dans, avec Ma mère + ton Père, des ados vont aider leurs parents à trouver l'amour, un format avec beaucoup de bienveillance. Sandrine Corman présentera quant à elle Chasse à l'Homme. Tout est dit : 6 duos lâchés en pleine nature, qui devront rejoindre un point d'extraction, mais qui seront traqués par la police, des enquêteurs et des hackers éthiques. Beaucoup d'aventures et d'adrénaline le mercredi soir", a-t-il expliqué.

RTL Belgium a présenté ses nouveautés avec des productions inédites pour les prochaines semaines, à découvrir en télévision sur RTL tvi, et sur RTL play. Au menu: le retour de Sandrine Dans dans une émission de dating suprenante , une Chasse à l'Homme avec des fugitifs et de (vrais) enquêteurs, l'arrivée de Renaud Rutten sur Contact Max, les Classiques cyclistes Flandriennes sur RTL sports, etc.

En parallèle, RTL Belgium propose également des événements et documentaires exclusifs, comme "Covid-19 : la semaine où tout a basculé", diffusé le 14 mars, avec des témoignages de figures clés de la pandémie, dont Sophie Wilmès et Yves Van Laethem. Les rendez-vous incontournables comme Face au juge, En route avec la police, Top Chef, Pékin Express ou Panda seront, bien sûr de retour.

"Ces initiatives illustrent notre volonté d'offrir des contenus riches et variés, en phase avec notre mission : divertir, informer et rassembler le public belge francophone", a ajouté Guillaume Collard. Le CEO de RTL Belgium a également évoqué le succès exponentiel de RTL play et des radios du groupe (Contact, Contact MAX et bel RTL).

Contact MAX : une nouvelle émission arrive

Grande nouveauté dans le paysage radiophonique : Contact MAX, une station dédiée aux hits des années 80, 90 et 2000, vient enrichir l’offre de RTL Belgium. Disponible en DAB+, sur l’application et en TV via RTL district, elle promet de faire revivre les meilleurs souvenirs musicaux de ses auditeurs.