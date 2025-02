Après L’Amour est dans le pré, Sandrine Dans reprend les rênes d’une émission de dating surprenante

Dans une villa de rêve, plusieurs parents célibataires vont tenter de retrouver l’amour. Ce qu’ils ignorent, c’est que ce sont leurs propres enfants qui orchestrent tout en coulisses ! Une expérience inédite et pleine d’émotions à découvrir prochainement sur RTL tvi.

Ils sont célibataires, parents et prêts à ouvrir un nouveau chapitre de leur vie amoureuse. Dans un cadre idyllique, ces hommes et femmes vont participer à une expérience de dating hors du commun, entre rendez-vous romantiques et activités de groupe.

Ce qu’ils ne savent pas, c’est que les véritables maîtres du jeu ne sont pas des experts en amour… mais leurs propres enfants ! Installés dans une villa voisine et équipés d’un centre de surveillance, ces jeunes cupidons auront la lourde tâche d’organiser les rencontres, d’imaginer les activités et de guider leurs parents vers l’amour.