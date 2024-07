Le rappeur néerlandais Ali B a été condamné, vendredi par un tribunal à Haarlem, à deux ans de prison pour viol et tentative de viol. Il a été acquitté pour deux charges d'agression sexuelle.

L'artiste de 42 ans faisait face à quatre accusations de trois femmes, dont la chanteuse Ellen ten Damme et une ex-candidate de The Voice of Holland.

L'individu a nié toutes ces accusations. Il a reconnu avoir flirté avec et embrassé Ellen ten Damme, mais a qualifié les viols d'irréels.