"Emilia Pérez" sélectionné pour représenter la France aux Oscars

La France n'avait au final pas été retenue pour concourir dans la catégorie du meilleur film étranger. L'épisode a abouti à un profond renouvellement de la commission de professionnels chargée de choisir le candidat français.

Désormais composée de onze professionnels du cinéma à parité femme-homme (dont l'un des producteurs de "Anatomie d'une chute) et présidée par Charles Tesson, ancien patron de la Semaine de la critique à Cannes, la commission avait présélectionné la semaine dernière quatre films.

En plus du film de Jacques Audiard, "Le Comte de Monte-Cristo", l'un des plus gros succès en salles de l'année, ainsi que deux films plus confidentiels, "Miséricorde" d'Alain Guiraudie et "All we imagine as light", de la jeune cinéaste indienne Payal Kapadia, étaient sur les rangs.