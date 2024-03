Emma Stone , Oscar de la meilleure actrice pour la deuxième fois

Déjà récompensée pour "La La Land", l'actrice incarnait cette fois une suicidée ressuscitée par un scientifique lui ayant implanté un cerveau de bébé, et qui redécouvre la vie sans honte, ni préjugés. Elle s'est imposée face à Lily Gladstone ("Killers of the Flower Moon"), Sandra Hüller ("Anatomie d'une chute"), Carey Mulligan ("Maestro") et Annette Bening ("Nyad").