En Autriche, l'art "rouge sang" au camp de concentration

En Autriche, une exposition fait pénétrer l'art dans un camp de concentration pour "rapprocher le public de l'inexprimable" et entretenir le souvenir, une "démarche d'équilibriste" qui doit se faire selon le mémorial dans le respect des victimes du nazisme.

Quand on entre dans le tunnel creusé sous la roche par les prisonniers principalement polonais, soviétiques et hongrois à Ebensee, on est saisi par la multitude de cordes rouges - 280 km au total - qui relient des immenses robes sur 120 mètres de longueur.