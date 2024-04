Entre musique et engagement pour le Télévie, Agustín Galiana se livre: "On peut parler de la maladie d'une façon joyeuse"

Non. On a répété ça en deux jours, on a fait comme on a pu. Mais c'est vrai qu'avec la danseuse chorégraphe, on a bien travaillé. On s'est bien entendu, on a bien travaillé et on a bien dansé. On est arrivé, elle s'est beaucoup adaptée à moi parce que je ne suis pas danseur. Mais franchement, j'ai pris un plaisir énorme à faire ça.

C'est un album coloré, un album qui donne la bonne humeur...

Je pense qu'on peut parler de l'amour heureux et pas toujours du chagrin d'amour. C'est comme le Télévie, on peut parler de la maladie d'une façon joyeuse. On peut faire face à la maladie avec la bonne humeur, avec le sourire, avec de belles actions. Et je trouve que tout ça, c'est dans l'album aussi.

Vous avez 45 ans, vous êtes à l'aise avec votre corps, plus ou moins qu'à 25 ans ?

En fait, je m'accepte comme je suis. J'ai un peu un mode de vie à la grecque. Pour moi, c'est très important d'entretenir mon corps, mais pas pour être musclé. Je veux d'abord être sain pour moi, c'est très important aussi de cultiver mon intérieur, et c'est ça le plus important pour moi.

Je sais que je dois me battre toujours plus. Je sais que je ne fais pas partie des meilleurs. Je ne suis pas le meilleur, dans aucun des domaines que j'ai fait. C'est pour ça que je travaille tous les jours, pour essayer d'être un meilleur chanteur, d'être meilleur comédien, pour danser mieux à chaque fois. Rencontrer Johanna m'a fait beaucoup de bien à ce propos.

Vous vous êtes fait connaître grâce aux séries télévisées. Des projets en cours ?

Je construis la suite. J'ai envie de bien choisir le rôle qui va arriver. Là, j'ai envie d'aller un peu plus loin. J'ai un peu plus d'ambition, j'ai envie d'évoluer un peu plus. J'ai envie de prendre le temps de choisir le prochain rôle et pouvoir rendre au public tout l'amour qu'il m'a donné. J'ai pris trois ans et demi pour l'album, je ne vais pas prendre trois ans et demi pour la suite. Pour la nouvelle fiction que je ferai, ça va prendre un peu plus de temps.