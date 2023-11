Fausses antiquités acquises par le château de Versailles: un procès ordonné pour tromperie

Après huit ans d'enquête, la justice a renvoyé en procès l'expert de l'art Bill Pallot, sommité mondiale du mobilier français du XVIIIe siècle, pour la fabrication de faux meubles d'époque acquis par le château de Versailles entre 2008 et 2015, l'un des plus grands scandales de faux de ces dernières années.

D'après une ordonnance du juge d'instruction en date de lundi, dont l'AFP a eu connaissance mercredi de sources proches du dossier, six personnes physiques et une prestigieuse galerie d'antiquaires parisienne comparaîtront devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour cette affaire qui a secoué le microcosme feutré des antiquaires et des monuments historiques.