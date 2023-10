Franck Annese, de groupe de presse à groupe de rock

Le nom, c'est EMPRS, soit le mot Empereurs stylisé pour tenter d'exister dans les moteurs de recherche et les plateformes musicales. Un premier album éponyme est sorti le 6 octobre et la formation s'est produite le 25 octobre au Trabendo, à Paris.

"Tu trouves toujours le temps. Tu dors moins, c'est tout. Et puis je suis bien entouré, mon groupe de presse est moins +Franck Annese dépendant+ qu'au départ, quand on était trois. Maintenant, on est 150 salariés", décrit le chef d'entreprise à l'AFP.

On y trouve la presse (So Press regroupe 11 titres), l'édition avec des livres, la production de films au sens large (clips, pubs, documentaires et maintenant du long métrage), un label musical (Vietnam), des podcasts, de l'événementiel, etc.

Et ce n'est pas comme si la musique était une nouvelle branche d'activité. On repérait déjà sa guitare et sa casquette dans le groupe 51 Black Super (passé au Trabendo en 2016). Pour un rock garage déjà très influencé par les années 1990, tout comme l'est aujourd'hui EMPRS.