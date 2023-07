Jane Birkin: Marianne Faithfull, Iggy Pop, les hommages se multiplient

"J'ai aimé ta voix unique, haut perchée et si singulière, ton écriture libre, poétique et culottée, tes engagements. Toujours honnête. Toujours légère. Toujours trop modeste et généreuse, attribuant tes réussites aux autres", glisse le "parrain" de la pop française, qui avait co-composé avec elle son album "Oh ! Pardon tu dormais..." (2020).

"Un moment de grâce", se souvient-il.

"Nous avons accompagné ce chapitre de ta vie sur disque et sur scène. Défiant toutes les lois de la médecine, guerrière devant l’éternel, tu as surmonté tes souffrances, sans une plainte et avec le sourire, pour remporter chaque soir de triomphales victoires, devant un public ému aux larmes. Une leçon", dit-il encore dans sa lettre.