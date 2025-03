"Je suis restée la même": des plateaux de la Star Academy à Forest National, retour sur l'année incroyable d'Helena

Révélée au grand public lors de la Star Academy 2023, Helena enchaîne les succès. Un an après ses débuts, elle sort son premier album, entame une tournée en solo, et garde la tête froide malgré la notoriété soudaine.

Parmi les moments marquants, chanter "Summer Body" à Forest National reste l’un de ses plus beaux souvenirs. "À chaque fois que je la chante, les gens sont au rendez-vous".

Presque un an jour pour jour après sa première apparition dans le RTL info 13h, Helena revient sur une année charnière. Entre la tournée de la Star Academy, la sortie de son premier album "Hele", et les premiers pas sur scène en solo, la jeune chanteuse belge de 23 ans mesure le chemin parcouru.

Son premier album, sorti vendredi dernier, porte tout simplement son surnom. "L’album, c’est moi. Je raconte des choses très personnelles, de mon enfance jusqu’à aujourd’hui. Je pense qu’après l’avoir écouté, on peut vraiment me connaître".

"Je suis impatiente de pouvoir donner une nouvelle couleur à l’album sur scène. Après la tournée de la Star Academy, je me suis demandé si je retournerais un jour seule sur scène. Aujourd’hui, je prends cette chance à fond".

L’émotion de la scène, elle l’a découverte avec ses camarades de la Star Ac', mais c’est seule qu’elle s’apprête désormais à défendre ses titres. Deux dates à l'Ancienne Belgique complètes, Forest National en décembre, et les Solidarités à Namur cet été : Helena passe à la vitesse supérieure.

Amour, ruptures, acceptation de soi, féminité, mais aussi le deuil, Helena met des mots sur les émotions qui la traversent. Le titre "Mauvais garçon" évoque une blessure passée : "Peut-être qu’il se rendra compte du mal qu’il m’a fait. Mais je ne souhaite de mal à personne".

À l’opposé, la chanson "Gentil garçon", plus légère, renverse les stéréotypes masculins : "On voulait dire aux hommes qu’on les aime aussi quand ils sont doux, qu’ils pleurent à la fin d’un film. Ils n’ont pas besoin de jouer les durs".

Le début d’une nouvelle aventure

Helena sait que son discours touche la jeune génération, ce qui l’honore autant que cela la responsabilise. "C’est vrai qu’on me dit souvent que je suis un exemple, mais je parle juste de ce que je vis. Je ne suis qu’une fille de 23 ans, je ne prétends pas tout savoir".

Son titre "Tout a changé, rien n’a changé" résume bien l’équilibre qu’elle tente de garder : "Oui, mon quotidien a changé, mais moi, je suis restée la même. C’est ce que mes proches me disent. Mes amies, mes parents me ramènent à la réalité". Et même si des milliers de fans lui déclarent leur amour sur scène, elle sait encore "faire la lessive le lendemain", plaisante-t-elle.