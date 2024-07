Jean Van Hamme à l'honneur du BD Comic Strip Festival de Bruxelles

L'artiste prolifique a scénarisé quelques-uns des plus grands succès de la bande dessinée, comme Thorgal, Largo Winch et XIII. Âgé de 85 ans, le Bruxellois reste l'un des auteurs les plus lus, commente Visit.Brussels dans un communiqué.

Les organisateurs du festival de la BD ont confié à TaDuc le soin de réaliser l'affiche de l'événement. Celui qui a notamment dessiné le tome 11 de la série dérivée "XIII Mystery" y reproduit plusieurs héros créés par Jean Van Hamme avec l'Atomium en arrière-plan. Au premier rang de ces héros: le major Jones, cette héroïne née sous le trait de William Vance et dont TaDuc assure aujourd'hui une trilogie, en binôme avec Yann.