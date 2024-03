JO-2024: Anja Linder et sa harpe électro-pneumatique en clôture des paralympiques

Trois semaines de répétitions fin août et début septembre, des oeuvres qui parlent à tous, une mise en scène rendant "le handicap non visible" afin "que l'art prime": voilà ce que peut confier la harpiste de 49 ans au sujet de ce clap de fin qui viendra boucler la séquence des Jeux d'été de Paris démarrés le 26 juillet.

Elle réalisera en tout cas un "rêve", dit-elle à l'AFP: participer à cette "fête mondiale", elle qui éprouve "tendresse et solidarité envers les athlètes et toutes les personnes fragilisées qui se sont reconstruites malgré le handicap".

Elle perd l'usage quasi complet de ses jambes, doit passer "plus d'un an entre les hôpitaux et les centres de rééducation" et se voit privée de son instrument pendant plusieurs années.

- "Anjamatic" -

Aujourd'hui, cette fille d'une professeure de piano et d'un sculpteur, tombée "amoureuse" de l'instrument lors d'un concert, ancienne élève du conservatoire de Strasbourg, a pu reprendre la musique.