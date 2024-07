JO-2024: la flamme poursuit sa traversée de Paris, entre quartiers chics et populaires

Après avoir sillonné le centre de Paris, la flamme olympique poursuivait lundi sa traversée de la capitale française dans les arrondissements extérieurs, entre les quartiers chics de l'ouest et les zones populaires du nord-est.

La flamme a ensuite fait une apparition à Roland-Garros, dans le JT de France 2 au siège de France Télévisions, et dans le métro aérien qui passe au-dessus de la Seine. Elle en est sortie station Bir-Hakeim.

Sur le site de l'ancien Vel'd'Hiv, moment de recueillement: c'est Léon Lewkowicz, un survivant de la Shoah âgé de 94 ans, qui a porté la flamme à l'endroit où s'est produite, en 1942, la plus massive arrestation de juifs en France (plus de 13.000 personnes, dont plus de 4.000 enfants).

La flamme a ensuite parcouru la rive gauche, de la rue de Vaugirard à la Butte-aux-Cailles.

Geoffroy VAN DER HASSELT

Retour rive droite en fin d'après-midi, avec une incursion au parc escarpé des Buttes-Chaumont, devant une foule nombreuse encourageant les porteurs, dont le boxeur Souleymane Cissokho.