JO: l'apnéiste Alice Modolo prête à aller chercher la flamme dans la Méditerranée

Elle devait reprendre le cabinet dentaire de ses parents dans le Massif central mais la grâce de l'apnée en a décidé autrement: la championne française Alice Modolo ira chercher la flamme olympique à 40 mètres sous l'eau de la Méditerranée mardi à Villefranche-sur-mer (Alpes-Maritimes). La révélation lui est venue à 23 ans dans une piscine, alors qu'elle observait des apnéistes s'entraîner dans la ligne voisine. "Ils évoluaient librement et de manière très gracieuse. J'ai été complètement subjuguée", raconte-t-elle à l'AFP.

Malgré des capacités physiques et surtout pulmonaires limitées par rapport aux cadors de la discipline, elle s’est très vite révélée douée, en particulier grâce à ses études et ses recherches médicales qui lui avaient permis de travailler sur le souffle et la gestion de la douleur: "J'ai tout misé dessus. Et ça a marché." En 2013, elle qui avait grandi loin de l'eau et souffre toujours du mal de mer en bateau a quitté son Auvergne natale, dans les montagnes du centre de la France, pour s'installer sur la Côte d'Azur, au plus près des profondeurs marines. Après avoir un temps maintenu son activité de dentiste, se spécialisant même en pédodontie, elle a remisé les fraises et les roulettes en 2019 pour se consacrer entièrement à l'apnée.

Le pari est risqué: si "Le Grand Bleu" a sorti l'apnée de la confidentialité en 1988, le film de Luc Besson a aussi figé la discipline dans une image de sport d'hommes. Difficile de convaincre les sponsors de miser sur une femme. Pourtant, assure-t-elle, "on doit être fluide dans l'élément, économe, gracieuse, parce que quand on est beau sous l'eau, on est efficient (...). Et c'est quelque chose de très féminin". Et puis chaque plongée est une renaissance: "On est lavé du superficiel (...). Et il y a un peu d'essentiel qui remonte." Pour partager cette expérience et compléter ses revenus, Alice Modolo s'est donc faite conférencière en entreprises, avec l'ambition "d'inciter les femmes à assumer leurs compétences et à prendre leurs responsabilités".