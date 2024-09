Justin Timberlake condamné à des travaux d'intérêt général pour conduite en état d'ivresse

Handout

La star de la pop américaine Justin Timberlake devra effectuer des travaux d'intérêt général pour avoir conduit en état d'ébriété, a ordonné vendredi un juge d'un tribunal près de New York, où la vedette a plaidé coupable, selon les médias américains.

Le chanteur et acteur avait été arrêté une nuit de juin au volant d'une BMW dans la région ultra huppée des Hamptons, à l'est de New York. Il avait les "yeux injectés de sang, son haleine sentant l'alcool" et il ne parvenait pas à maintenir son véhicule sur une "bonne" trajectoire, selon la police.