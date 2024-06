La 15e édition du festival Vibrations à Malmedy s'adressera à toutes les générations

C'est aussi un festival pluriculturel et intergénérationnel qui permet à tous de cohabiter dans une effervescence particulière au gré des musiques pop, folk, rock, jazz, blues, mais aussi des sons des fanfares et des big bands. Selon les organisateurs, il y en aura pour tous les goûts, "avec un dénominateur commun : la qualité et la chaleur humaine".

"Avec une moyenne d'entre 80 et 100 spectacles gratuits, le festival est particulièrement original. Il mélange tous types de musiques et de couleurs en matière d'atmosphère", a affirmé la chargée de presse de l'événement, Mélanie Raquet.

Au programme, on retrouvera le jeudi une garden party avec du rap, des DJ sets et de la musique urbaine. La soirée de vendredi sera dédiée au pop/rock, avec un hommage à The Police, ainsi que d'autres évocations des années '80 et '90.

Le samedi place à une soirée années '80, avec Alec Mansion, Philippe Lafontaine, Zouk Machine, Jean Schultheis et GOLD.

Dimanche, Tramp Experience rendra hommage au groupe britannique de rock Supertramp.