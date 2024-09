La campagne "Lisez-vous le belge ?" revient en novembre pour une 5e édition

Car le Belge lit, malgré l'omniprésence des écrans. Selon Statbel, 60% des Belges ont en effet lu un livre au cours des douze derniers mois, et ils sont même 20% à en avoir lu dix ou plus. Autre constat: les 18-24 ans lisent autant (voire plus) que les autres mais lisent-ils "du belge" pour autant, s'interrogent les organisateurs de l'événement littéraire et culturel automnal.

Pour l'occasion, les 83 maisons d'édition partenaires ont sélectionné plus de 200 nouveautés, tous genres confondus, d'auteurs et autrices reconnu(e)s ou émergent(e)s. On notera également l'organisation d'ateliers, de rencontres, de séances de dédicaces, de débats, etc. avec "un seul et même objectif: faire lire… mais surtout faire lire du belge !", concluent les organisateurs.