La chapelle de Ronchamp, oeuvre de Le Corbusier, arrive à la moitié de sa restauration

La célèbre chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp (Haute-Saône), chef d'œuvre de l'architecte Le Corbusier, terminera en juillet la première phase de sa restauration, celle-ci devant ensuite se poursuivre jusqu'à l'été 2024, a-t-on appris mardi auprès de l'association propriétaire de l'édifice, en charge du chantier.

Les travaux seront achevés en juillet sur les façades Ouest et Nord, ainsi que sur les tourelles, à la suite de ceux sur la façade Sud et la coque en béton réalisés l'an dernier, ont indiqué l'Association Œuvre Notre-Dame du Haut, propriétaire du site, les collectivités locales et les représentants de l'Etat, au cours d'un point de presse.