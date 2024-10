La Fureur de lire s'empare de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 16 au 20 octobre

L'édition 2024 est placée sous le thème "vitesse et mouvement" et elle invitera à prendre part à des activités qui allient littérature et voyage, dépassement des limites, rêveries, courses-poursuites, sports, etc...

Écouter des histoires en marchant, en pédalant ou roulant, créer des livres animés, participer à une course aux histoires ou à une chasse aux trésors, telles sont quelques-unes des propositions pour ces cinq jours.

L'ensemble du programme est à consulter sur www.fureurdelire.cfwb.be