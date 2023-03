La saison 2023-2024 de la Monnaie placée sous le signe du destin

La fatalité et le pouvoir humain, tels le ying et le yang, constitueront le fil rouge de la programmation 2023-2024 du Théâtre royal de la Monnaie. L'institution culturelle proposera aux amoureux d'opéra une offre "lyrique variée" portée par un besoin de questionner "notre vision du monde", a expliqué mardi Peter De Caluwe, le directeur de la maison d'opéra.

"Est-il légitime de postuler que nos vies sont prédéterminées par la fatalité ?", a lancé Peter De Caluwe, le directeur de la maison d'opéra, à l'entame de la conférence de presse mardi.

Sous le slogan "There will be fate", cette saison s'ouvrira avec une nouvelle production de la tétralogie de Wagner, "Der ring des Nibelungen". Dépeignant l'interaction complexe entre des dieux "accrochés à leurs principes sclérosés" et des demi-mortels qui bravent ce système par ambition, cette œuvre s'inscrit dans la double thématique (déterminisme versus contigence) qui émaillera la saison 2023-2024 de l'institution.