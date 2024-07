La série "Shogun" en tête de la course aux Emmy Awards avec 25 nominations

Elle affrontera notamment la dernière saison de la saga "The Crown", sur la famille royale britannique, pour le prix de la meilleure série dramatique, ainsi que les aventures du couple d'espions "Mr & Mrs Smith" et le feuilleton de science-fiction "Le Problème à trois corps".

Côté comédies, la deuxième saison de "The Bear: sur place ou à emporter" continue de faire sensation, en récoltant 23 nominations, un record dans ces catégories. Cette plongée épuisante dans les coulisses d'un restaurant de Chicago sera notamment opposée à "Hacks", "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" et "Larry et son nombril".